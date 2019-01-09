Суд в Крыму перенес заседание по вопросу УДО политзаключенного Балуха

Заседание подконтрольного России Керченского городского суда по условно-досрочному освобождению политзаключенного украинского активиста Владимира Балуха перенесено на 25 января, сообщает издание "Крым.Реалии".

Судебное заседание по условно-досрочному освобождению В.Балуха было запланировано на среду, 9 января. Однако, как пояснил представитель обвинения, необходимые документы В.Балух получил на один день позже срока, предусмотренного законодательством. На этом основании судья перенес заседание суда.

По информации общественной организации "Крымская солидарность", заседание перенесено на 25 января.

В.Балух приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).