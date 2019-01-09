События

11:39 09.01.2019

В Харькове суд начал рассматривать дело водителя, сбившего насмерть двух мотоциклистов

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В Харькове суд начал рассматривать дело водителя, сбившего насмерть двух мотоциклистов

Орджоникидзевский районный суд Харькова назначил к рассмотрению уголовное производство в отношении 38-летнего водителя, подозреваемого в ДТП, в результате которого погибли два мотоциклиста.

"Водителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас по делу состоялось предварительное слушание", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в июле 2018 года на ул.Мира в Харькове водитель автомобиля Nissan при выполнении маневра не предоставил дорогу двум мотоциклам, ехавшим по встречной полосе. В результате аварии оба мотоциклиста погибли от полученных травм.

Теги: #дтп #суд #харьков
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