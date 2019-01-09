События

11:24 09.01.2019

Mattel и Warner Bros. планируют снять фильм о кукле Барби

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Mattel и Warner Bros. планируют снять фильм о кукле Барби

Производитель игрушек Mattel Inc. и киностудия Warner Bros. Pictures Group объединились для съемок фильма, героями которого станут куклы серии Barbie.

Как говорится в сообщении Mattel, главную роль в фильме, съемки которого еще не начались, исполнит австралийская актриса Марго Робби, в прошлом году номинированная на "Оскар" за картину "Тоня против всех".

"Barbie - одна из самых знаковых франшиз в мире, и мы счастливы перенести ее на большой экран вместе с Warner Bros. и Марго Робби", - заявил CEO и председатель совета директоров Mattel Инон Крейз.

Ранее Mattel уже пыталась снять фильм по вселенной кукол Barbie вместе с кинокомпанией Sony Pictures, но из-за различных проблем проект был свернут. По слухам, куклу могли сыграть Энн Хэтэуэй или комедийная актриса Эми Шумер.

В сентябре 2018 года Mattel создал специальное подразделение, которое занимается созданием кинокартин по мотивам брендов, принадлежащих компании. Подразделение Mattel Films возглавила известный продюсер Робби Бреннер, которая работала над оскароносным фильмом "Далласский клуб покупателей".

Теги: #барби #кино
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