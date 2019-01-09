События

11:23 09.01.2019

Военная контрразведка СБУ в 2018 году задержала 54 боевиков "Л/ДНР"

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Военная контрразведка СБУ в 2018 году задержала 54 боевиков "Л/ДНР"

Военная контрразведка (ВКР) Службы безопасности Украины задержала 54 участника незаконных вооруженных формирований в течение 2018 года, сообщается на официальном сайте спецслужбы.

"152 участника террористических организаций "Л\ДНР" были выявлены Военной контрразведкой СБУ, 54 из которых задержаны", - сообщается в инфографике, опубликованной на сайте СБУ в среду.

Кроме того, по материалам Главного управления Военной контрразведки "начато 850 уголовных производств, 144 обвинительных приговора вступили в законную силу", говорится в сообщении.

Теги: #оос #сбу
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