События

11:07 09.01.2019

СБУ в 2018 году привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду в соцсетях 49 человек

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СБУ в 2018 году привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду в соцсетях 49 человек

Служба безопасности Украины привлекла к ответственности 49 администраторов сообществ и групп в социальных сетях за антиукраинскую пропаганду в течение 2018 года, сообщается на официальном сайте спецслужбы.

"360 киберинцидентов выявила и блокировала СБУ в 2018 году, 49 администраторов соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу", - сообщается в инфографике, опубликованной на сайте СБУ в среду.

Теги: #сбу #пропаганда #киберпреступность
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