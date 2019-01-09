Госпогранслужба Украины фиксирует снижение на 29% случаев пересечения админграницы с Крымом на Рождество

Государственная пограничная служба Украины констатирует снижение количества граждан, пересекавших административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым в период рождественских праздников.

"В 2019 году в период рождественских праздников (с 5 по 7 января) в обоих направлениях через админграницу проследовали на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество граждан, которые направлялись в сторону полуострова, снизилось на 34%", - говорится в сообщении на странице погранведомства в Фейсбуке в среду.

В Госпогранслужбе напомнили, что на новогодние праздники (с 30 декабря 2018 по 1 января 2019 года) админграницу с оккупированным полуостровом пересекли на 25% меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.