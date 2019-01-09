События

10:18 09.01.2019

В Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже 2015 года

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В Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже 2015 года

Бельгийские стражи порядка в Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту, который произошел в Париже в 2015 году, сообщает в среду газета "Дерньер Эр".

Задержание, о котором СМИ стало известно в среду, произошло незадолго до католического рождества по запросу судебного следователя в Брюсселе, отмечает газета. По данным газеты задержанный - бельгиец. Газета "Суар" отмечает, что его зовут Мухаммед Э. По данным СМИ, задержанный причастен к приобретению оружия, использованного в ходе теракта.

Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.

Теги: #терракт #париж #полиция
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