Двое погибших при крушении судна у берегов Турции украинских моряков уже опознаны - посол

Тела двоих украинских моряков, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, направлявшегося из Азова (РФ) в Самсун (Турция), уже опознаны, об этом уже извещены их родственники, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"По результатам опознания идентифицированы два тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины поставлены в известность. Спасательная операция продолжается", - написал А.Сибига в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).

В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) отметили, что российский порт Азов, из которого с грузом угля вышло затонувшее судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран. С лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы.