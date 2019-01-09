События

08:04 09.01.2019

Три человека погибло на пожаре в Хмельницкой области

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Три человека погибло на пожаре в Хмельницкой области

В г.Деражня (Хмельницкая обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибло три человека, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"9 января в 3:24 в г.Деражня по ул. Круча, 29 в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 3:38 пожар ликвидирован на площади 32 кв. м", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Отмечается, что к тушению привлекались десять человек л/с и две единицы техники ГСЧС.

Теги: #жертвы #украина #хмельницкая #пожар
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