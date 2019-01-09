Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности

Сложившаяся в настоящее время на границе США с Мексикой ситуация представляет собой гуманитарный кризис и кризис в области безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

"На наших южных границах ситуация превратилась в гуманитарный кризис, кризис в области обеспечения безопасности", - сказал Д.Трамп в видеообращении к нации.

По его словам, это связано с притоком тысяч нелегальных мигрантов, которые власти не в состоянии выслать обратно.

Д.Трамп отметил, что нелегальная миграция является главным источником поступления в США наркотиков, значительная часть тяжких преступлений совершается нелегальными мигрантами.

Он заявил, что ответственность за такое положение лежит на конгрессе США, который не соглашается на финансирование системы безопасности на южной границе США в сумме $5,7 млрд.

По его словам, дебаты по поводу предложенной им стены - это вопрос выбора между "правильным и неправильным".

"Этот барьер абсолютно важен для безопасности границы. Это просто здравый смысл", - заявил он.

Д.Трамп сказал, что он предложил построить стальную стену вместо бетонного барьера "по просьбе демократов".

"Сколько еще американской крови мы должны пролить, прежде чем Конгресс сделает свою работу?" - отметил он.

Президент США заявил, что рассчитывает, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду.

"Единственное решение заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра, чтобы сделать это", - заявил Д.Трамп в телеобращении.

Между тем, президент США не стал объявлять чрезвычайное положение в стране, что позволило бы ему построить пограничную стену без одобрения Конгресса США.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу 22 декабря после того, как Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в $5,7 млрд стены на границе с Мексикой.

Демократы отказываются санкционировать выделение $5 млрд на строительство сооружения, которое, по их мнению, не решит миграционной проблемы.

Ранее лидер демократической фракции Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе, инициированную президентом Д.Трампом. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей". Она также отметила, что во время президентской кампании Д.Трамп обещал, что строительство пограничной стены оплатит Мексика.

Сенатор-демократ Чак Шумер, в свою очередь, заявил, что план Конгресса США о финансировании безопасности границ на $1,6 млрд не включает средства на возведение девятиметровой бетонной стены, предусмотренной Д.Трампом.