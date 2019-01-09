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06:35 09.01.2019

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%

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В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%

В Киеве за счет детского населения наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

"В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%. Снижение произошло за счет детского населения. Так, детей заболело - 6405 (снижение на 15,1%), взрослых - 5502 человек (увеличение на 4,8%)", – цитирует Н.Поворозника сайт мэрии во вторник.

По его словам, в столице за 53-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11907 больных гриппом и ОРВИ (за 52-ю неделю заболело 12789). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

"Сейчас показатель заболеваемости составляет 401,8 (52-я неделя – 431,6) и является ниже эпидемического порога на 53,1%", – сказано в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 53,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 18%.

Н.Поворозник отметил, что в медицинские заведения за 53-ю неделю эпидсезона госпитализированы 228 человек, из них 160 – дети.

"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34063 человека, из них 8801 – дети", - добавил первый заместитель главы КГГА.

Он также отметил, что по информации Департамента образования и науки сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в одной школе. В частности, обучение приостановлено в 37 классах ООСО № 173 Соломенского района.

Н.Поворозник напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение в начале 2019 приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Теги: #киев #орви #статистика #украина #грипп
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