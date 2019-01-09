Выход Великобритании из ЕС не скажется на ее военной активности в Европе

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) считает, что выход Великобритании не приведет к снижению ее военной деятельности в Европе.

"Выход из Европейского союза не скажется на деятельности Великобритании в НАТО. Скорее британцы подчеркнут свою роль в Европе через оборонную политику", - заявил он во вторник Эстонскому телевидению.

"Летом предстоят большие учения - т.н. JEF, учения под руководством Великобритании морского компонента сил быстрого реагирования, на эстонском побережье будут привлечены порты Эстонии", - сообщил министр.

Он считает также, что бурные перемены во внутренней политике США, в том числе отставка министра обороны Джеймса Мэттиса (Jim Mattis) не означают сокращения деятельности Соединенных штатов в Европе.

"Та работа, что проделал Мэттис, останется. Он положил на стол национальную оборонную стратегию, в которой говорится, что терроризм больше не является главным противником США, а им являются практически равные с ней по военной мощи Россия и Китай", - сказал Ю.Луйк.

Он отметил, что Эстония должна приобрести противовоздушные ракеты среднего радиуса действия и здесь также не обойтись без поддержки США.

"Решение об этом должно принять НАТО. Конечно, понадобятся ресурсы, которые могут предложить только Соединенные штаты. И здесь у американцев, разумеется, ключевая роль", - считает глава военного ведомства.

Он отметил также, что конгресс США ожидает отчета Пентагона о целесообразной противовоздушной обороне стран Балтии.