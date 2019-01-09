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04:32 09.01.2019

В Тернополе осужден информатор боевиков

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В Тернополе осужден информатор боевиков

В Тернополе к четырем с половиной годам заключения приговорен информатор боевиков, который собирал информацию о силах антитеррористической операции на территории региона, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ осужден к лишению свободы информатор террористической организации "ЛНР", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Рубежного собирал для боевиков сведения о силах антитеррористической операции на территории региона. Злоумышленника интересовала информация о количестве личного состава и техники подразделений ВСУ, дислоцированных в городе, и их перемещения через железнодорожную станцию. Полученные сведения он передавал представителю так называемой "народной милиции ЛНР".

Кроме того сообщается, что информатор пытался привлечь к противоправной деятельности местных жителей.

В ноябре 2016 сотрудники СБУ задержали информатора боевиков в его собственном доме.

Тернопольский горрайонный суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины и назначил наказание в виде четырех с половиной лет заключения.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: #тернополь #сбу #украина #информатор #боевики
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