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03:46 09.01.2019

Новым руководителем аппарата Пентагона назначен глава отдела промышленной политики

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Новым руководителем аппарата Пентагона назначен глава отдела промышленной политики

Руководитель отдела промышленной политики Пентагона Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата министерства обороны США, вместо ушедшего в отставку контр-адмирала Кевина Свини, следует из заявления военного ведомства.

"Э.Чунинг привнесет свой военный и промышленный опыт, находясь на этом посту", - заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.

Согласно сообщению Э.Чунинг работал в министерстве обороны США с октября 2017 года. Ранее он был инвестиционным банкиром в Morgan Stanley, откуда ушел в армию после терактов 11 сентября. После возвращения Э.Чунинг работал в частном секторе. До поступления на работу в Пентагон он был партнером в компании McKinsey.

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини объявил об уходе в отставку в субботу.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить в министерстве обороны", - написал он в кратком заявлении, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

В конце декабря об отставке объявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, а с 1 января сменился и руководитель ведомства - во главе министерства в должности исполняющего обязанности встал Патрик Шанахан, который пришел на смену прежнему главе министерства Джеймсу Мэттису.

Теги: #сша #пентагон #назначение
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