Подозреваемая в завладении более 2,2 млн грн экс-бухгалтер райуправления полиции Киева предстанет перед судом

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-бухгалтер столичного райуправления полиции, по вине которой исчезли более 2,2 млн грн.

"Киевской местной прокуратурой №9 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-главного бухгалтера одного из районных управлений полиции города Киева, по вине которого неизвестные лица завладели более 2 млн 230 тыс. грн, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве", – говорится в сообщении пресс-службе на сайте прокуратуры во вторник.

Ранее, неустановленные лица, воспользовавшись ненадлежащим исполнением служебных обязанностей со стороны главного бухгалтера, с целью завладения денежными средствами, которые были признаны вещественными доказательствами и находились на ответственном хранении в финансовом секторе райуправления полиции, подали в канцелярию поддельное решение суда о возвращении изъятых средств.

В дальнейшем по согласованию главного бухгалтера, которая рассматривала представленные документы, денежные средства в размере $57,5 тыс., 37 тыс. рублей, 3306 грн и 28,5 тыс. евро, (общая сумма более 2 млн 230 тыс. грн), были выданы неизвестному, который к тому же использовал поддельный паспорт.

"На сегодня обвинительный акт в отношении главного бухгалтера по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – сказано в сообщении.