Суд заочно осудил за пособничество боевикам и объявил в розыск священника УПЦ (МП)

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к 6 годам лишения свободы священника УПЦ (МП) за пособничество незаконным вооруженным формированиям.

"Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов", – сообщает во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

"Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Приговор вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания", – говорится в сообщении.

Осужденный объявлен в розыск.