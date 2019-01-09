События

01:26 09.01.2019

Суд заочно осудил за пособничество боевикам и объявил в розыск священника УПЦ (МП)

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Суд заочно осудил за пособничество боевикам и объявил в розыск священника УПЦ (МП)

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к 6 годам лишения свободы священника УПЦ (МП) за пособничество незаконным вооруженным формированиям.

"Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов", – сообщает во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

"Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Приговор вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания", – говорится в сообщении.

Осужденный объявлен в розыск.

Теги: #розыск #луганская #священник #сбу #украина
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