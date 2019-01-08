События

21:29 08.01.2019

Работа лондонского аэропорта Хитроу восстановлена после инцидента с беспилотником

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Работа лондонского аэропорта Хитроу восстановлена после инцидента с беспилотником

Международный аэропорт Хитроу в Лондоне возобновил отправку рейсов после приостановки работы в связи с появлением беспилотника на его территории, говорится в сообщении аэропорта.

"Мы продолжаем работать с полицией Лондона по сообщениям о беспилотнике в Хитроу. Мы работаем с управлением воздушным движением и полицией, и мы возобновили отправку рейсов из аэропорта Хитроу после короткой приостановки", - говорится в новом заявлении аэропорта, размещенном в Twitter.

Ранее аэропорт сообщил, что с целью предотвращения угрозы безопасности остановил вылеты рейсов из Хитроу после информации о БПЛА.

В декабре подобное происшествие остановило работу аэропорта Гатвик в Лондоне.

Теги: #работа #восстановление #британия #аэропорт
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