Порошенко присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины"

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена Государства почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету (Денисенко).

"За выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства патриарху Филарету (Денисенко Михаилу Антоновичу)", - говорится в указе президента №3/2019 от 8 января.

Ранее о своем решении присвоить звание "Герой Украины" патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету П.Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

В конце декабря митрополит Епифаний заявил, что патриарх Филарет продолжит служение Украинской церкви во Владимирском соборе.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что предстоятелем ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а он остается патриархом.