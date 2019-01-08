Боевики во вторник один раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с полуночи во вторник один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил - на Луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал, подчеркнули в штабе.

При этом украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в зоне проведения ООС остается под контролем украинских военных.