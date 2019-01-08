События

18:18 08.01.2019

Турецкий суд арестовал подозреваемого в убийстве двух студенток в Харькове, он признал свою вину

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Турецкий суд арестовал подозреваемого в убийстве двух студенток в Харькове, он признал свою вину

 Турецкий суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Турции, подозреваемому в убийстве двух своих землячек, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, советник посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакан Сиралы в ходе встречи с первым заместителем главы Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным выразил благодарность украинским полицейским за успешное взаимодействие в расследовании убийства двух студенток в Харькове.

Также турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное лишение свободы.

По словам В.Аброськина, в течение суток украинские полицейские передали турецким коллегам необходимую информацию относительно разыскиваемого.

"Мы своевременно передали данные гражданина Турции, который обоснованно подозревается в убийстве, а турецкая сторона мгновенно отреагировала. В результате преступник был задержан", - отметил первый замглавы Нацполиции Украины.

Теги: #убийство #турция #суд #харьков #турки
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