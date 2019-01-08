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18:43 08.01.2019

Суд по делу о ДТП в Харькове отказался признать недопустимым доказательством экспертизу скорости автомобиля обвиняемой Зайцевой

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Суд по делу о ДТП в Харькове отказался признать недопустимым доказательством экспертизу скорости автомобиля обвиняемой Зайцевой

Адвокаты Елены Зайцевой, обвиняемой в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, на заседании суда во вторник потребовали признать очевидно недопустимым доказательством комиссионную автотехническую экспертизу, проведенную по заявлению адвоката Сергея Перепелицы, защищающего другого обвиняемого Геннадия Дронова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", свое ходатайство защитники Е.Зайцевой мотивировали тем, что эксперты Днепропетровского НИИ судебных экспертиз, проводившие экспертизу, не имели специальных знаний и допуска к проведению такого рода исследований. Кроме того, по мнению адвокатов, был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы.

Прокурор заявил ходатайство о признании этой же экспертизы ненадлежащим доказательством, поскольку ее проводили эксперты, не имеющие соответствующих квалификаций. Кроме того, видеозапись, которую они анализировали, была смонтирована.

Судья Киевского районного суда г.Харькова Виктор Попрас отклонил оба ходатайства.

Следующее заседание по делу назначено на 15 января.

Теги: #зайцева #дтп #суд #харьков
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