Турецкие врачи в четверг выпишут украинских моряков, спасенных с грузового судна

Турецкие врачи решили выписать утром в четверг, 10 января, спасенных украинских моряков – членов экипажа грузового судна "Volgo-Balt 214", которое утром 7 января затонуло во время шторма в Черном море возле турецкого побережья, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне – врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы, и им будет оказано содействие в возвращении на Родину", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (Ростовская обл., РФ) в порт Самсун (Турция).

По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, еще 7 членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные 7 членов экипажа были доставлены в разные больницы г.Самсун.

Вместе с тем, в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) отметили, что российский порт Азов, из которого с грузом угля вышло затонувшее судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

Комментируя информацию о флаге затонувшего судна, в МинВОТ сообщили, что с лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы.

Во вторник, 8 января, посол Украины в Турции Андрей Сибиг сообщил об обнаружении спасателями тела троих из четырех погибших при кораблекрушении граждан Украины.