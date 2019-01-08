События

17:03 08.01.2019

В Солсбери начат частичный демонтаж дома, где проживал Скрипаль

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В Солсбери начат частичный демонтаж дома, где проживал Скрипаль

Власти британского Солсбери в понедельник приступили к частичному демонтажу дома, в котором проживал бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, сообщили местные СМИ.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в отравлении российские спецслужбы.

В сообщениях отмечается, что подрядчики сначала построят "герметичный каркас" вокруг дома, затем будет демонтирована крыша. Все материалы будут герметично упакованы.

После этого планируется возвести над домом новую кровлю.

Теги: #великобритания #дом #скрипаль
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