Порошенко: в Иране освобожден украинский моряк

Президент Украины Петр Порошенко сообщает, что в Иране был освобожден из заключения и в настоящее время находится на территории украинского посольства в этой стране украинский моряк-одессит Андрей Новичков, обвиняемый властями Исламской республики Иран в убийстве.

"Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Глава государства сообщил, что уже обрадовал этим известием бабушку моряка Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука.

"Лично поблагодарил ее за твердую позицию и веру в разрешение ситуации. Она получила от меня четкий приказ - привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой обнять своего родного человека. Это, пожалуй, самое счастливое Рождество в жизни парня и его семьи", - написал П.Порошенко.

А.Новичков последние два года находился в иранской тюрьме. 17 января 2017г на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого чрезвычайного происшествия стал А.Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран гражданина Украины сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в доведении до самоубийства. Иранский суд не нашел доказательств его вины, однако намеревался осудить одессита на смертную казнь.

30 декабря 2018г президент Украины подписал документы о помиловании иранца Али Джадуеля, осужденного в Харькове к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Исламской республики Иран.

Как сообщает местное одесской интернет-издание "Depo.Одеса", после решения президента Украины о помиловании указанного гражданина Ирана, иранские власти прибегли к симметричных действиям.