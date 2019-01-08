НАПК внесло предписания Кубиву, Мартынюку и Омеляну по ряду действий их подчиненных

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и исполняющему обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максиму Мартынюку в связи с действиями их подчиненных, сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание С.Кубиву внесено в отношении директора госпредприятия "Днепр-ВДМ" Игоря Ковтуненко, а В.Омеляну - в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева в связи с установлением фактов непередачи И.Ковтуненко и В.Сударевым принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения их на указанные должности, как этого требует законодательство.

Предписание М.Мартынюку внесено в отношении председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который не принял решения по урегулированию конфликта интересов в связи с получением сообщения о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпотребслужбы Киева Олега Рубана.

Кроме того, НАПК внесло предписание начальнику главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику о нарушении его подчиненным Андреем Велигошей требований закона "О предотвращении коррупции" во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

Предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению.