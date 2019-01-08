Интронизация Епифания может пройти в день его 40-летия, 3 февраля, сообщают в ПЦУ

Интронизация новоизбранного главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания может состояться в день его рождения 3 февраля, сообщил представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор.

"Дата интронизации точно не согласована. Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию",- сказал отец Иван в эфире телеканала "Прямой" во вторник.

"3 февраля, 40 лет. И, опять таки, это мое мнение, это было бы и логично, и красиво, и торжественно два праздника объединить", - добавил он.

На вопрос, может ли стать подворье Михайловского златоверхого монастыря, который с 15 декабря является кафедральным собором ПЦУ, официальной резиденцией митрополита Епифания, представитель Церкви ответил: "Ничего сказать не могу, потому что информации такой нет".

"Возможно – центр города, возле Софии, и поскольку в Софии действует музей, Национальный заповедник, помещения, как такового нет, целиком очевидно, что, возможно, здесь будет резиденция. Но это только мое мнение", - подчеркнул священник.