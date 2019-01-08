Томос вернется в Киев сразу же после подписи архиереями Константинопольского патриархата

Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет возвращен в Украину безотлагательно после подписи участниками синода Константинопольского патриархата, который пройдет 9 января, заявляет представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор.

"9 числа будут поставлены подписи, и я думаю – это мое мнение – в тот день он будет отправлен в Украину без задержек, чтобы не было никаких разговоров", - сказал отец Иван в эфире телеканала "Прямой" во вторник.

"После этого он (Томос – ИФ) будет уже находиться в Киеве. Информации, где он будет храниться, пока что нет, но есть такое мнение и я так думаю, что, возможно, он продолжит свое пребывание в Трапезном храме Софии Киевской, как это было 7 января", - добавил священник.

Представитель ПЦУ также подтвердил, что есть два экземпляра Томоса, один из которых находится на постоянном хранении на Фанаре в Константинополе, а другой после Синода Вселенского патриархата 9 января вернется в Украину. И.Сидор подчеркнул, что это две идентичные копии одного документа, датированного 6 января 2019 года и на котором уже стоит подпись Вселенского патриарха Варфоломея.

"Томос, который был передан нам и был внесен в храм Святой Софии, да - он действителен, да – он с подписью Вселенского патриарха Варфоломея, но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата. Почему его повезли на доподписание этими архиереями? Потому, что… каждый месяц синод Константинопольского патриархата заседает 9 числа, а решение о том, когда передать Томос Украине, было то, что его нужно передать 6 января, то есть за 3 дня до Синода. И поэтому невозможно было, чтобы синод собрался перед этим, а потом (Томос – ИФ) отдали. Потому такая сейчас процедура этого подписания", - рассказал он.

Отец Иван напомнил, что совместная литургия митрополита Киевского и всея Украины Епифания и Вселенского патриарха Варфоломея, которая прошла на Фанаре 6 января – "это самое главное свидетельство того, что Константинопольская церковь-мать нас признает, нас принимает в свою семью и это является наибольшим признанием". "То, что там нет нескольких подписей, поверьте, это уже технические такие вещи, потому что синод не мог бы собраться раньше, ведь у них традиция собираться именно 9 числа", - сказал священник.