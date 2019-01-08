События

12:32 08.01.2019

Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники

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Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили бывшего сотрудника одной из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. За денежное вознаграждение мужчина предоставлял иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

Вместе с тем, отмечают в спецслужбе, согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

"Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю – ИФ) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности", - проинформировали в пресс-центре СБУ.

Теги: #шпионаж #сбу #прокуратура
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