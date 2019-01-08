Тело украинского моряка, погибшего на затонувшем у берегов Турции судне, извлекли из воды – посол

Тело одного из четырех граждан Украины, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Ростовская обл. на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"По состоянию на сейчас поисковые работы сил Береговой охраны (Турции – ИФ) продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал А.Сибига в своем аккаунте в Твиттер во вторник утром.

Он также поблагодарил турецкую сторону за спасение и заботу украинцев.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).

По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, еще 7 членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные 7 членов экипажа были доставлены в разные больницы г.Самсун.

Вместе с тем, в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) отметили, что российский порт Азов, из которого с грузом угля вышло затонувшее судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

Комментируя информацию о флаге затонувшего судна, в МинВОТ сообщили, что с лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы.