События

11:39 08.01.2019

Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

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Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

Турция с 10:50 кв во вторник закрыла пролив Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey.

Турецкие власти пока не могут прогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Теги: #босфор #турция
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