События

11:22 08.01.2019

За ночь из снежного плена в Запорожской области спасено 126 автомобилей, расчищено 145 км трассы "Одесса–Новоазовск" - ГСЧС

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За ночь из снежного плена в Запорожской области спасено 126 автомобилей, расчищено 145 км трассы "Одесса–Новоазовск" - ГСЧС

В течение ночи на автодорогах Запорожской области спасатели освободили из снежных переметов 126 единиц транспорта, в том числе три микроавтобуса, 16 грузовиков, две кареты "скорой помощи" и множество автомобилей, в которых находился 231 человек, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Запорожской области,

К утру от снега расчищено 145 км трассы "Одесса–Мелитополь–Новоазовск", движение транспорта там возобновлено.

Для помощи сотрудникам спецслужб, расчищающим автодороги от снега, спасатели ГСЧС передислоцировали тяжелую инженерную технику БАТ-2 из Мелитопольского района в Приазовье в направлении г.Приморск и трассы М-30 (от с.Азовское Бердянского района в сторону с.Пафиловка Черниговского района), где снежные заносы достигают местами 1 метра.

Работы по расчистке автодорог от снега продолжаются, после расчистки дорог в Приазовье спецтехника спасателей будет передислоцирована в район г.Токмак.

Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 40 единиц спецтехники и 192 бойца личного состава ГУ ГСЧС, 63 единицы техники и 82 сотрудника от облавтодора, 74 единицы техники и 95 сотрудников от КП "Элуад", а также техника и представители Нацгвардии Украины.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Запорожской области, по состоянию на 8:30 утра вторника в связи с очисткой покрытия автодорог от снега и обработки его спецматериалами сняты ограничения и возобновлено движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения: М-14 Одесса–Мелитополь–Новоазовск (с 475 по 604 км), а также на автодороге Н-30 Васильевка–Бердянск (с 45 по 143 км).

До сих пор остаются закрытыми для проезда автотранспорта трассы государственного значения Т-08-19 Бильмак–М-14 (от начала до 51 км, поворот на с.Осипенко) и Т-08-21 (Н-30–Приморск (от начала в районе с.Панфиловка до Приморска). Об их открытии будет сообщено дополнительно.

Теги: #транспорт #запорожская_область #гсчс #дороги
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