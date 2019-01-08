События

10:24 08.01.2019

Статус УБД получили 355 тыс. участников АТО – Госслужба ветеранов Украины

1 мин читать
Статус УБД получили 355 тыс. участников АТО – Госслужба ветеранов Украины

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 354,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 01.01.2019 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 354 977 лицам", - говорится в сообщении Госслужбы.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченных к АТО, 354 тыс. 797 человек.

В частности, в составе Минобороны – 241 тыс. 295 человек, Министерства внутренних дел – 32 тыс. 481 человек, Национальной гвардии – 34 тыс. 305 человек, СБУ – 10 тыс. 979 человек. В Службе внешней разведки – 42 человека, Госпогранслужбе – 19 тыс. 868 человек, в Госспецслужбе транспорта – 2 тыс. 397 человек, Управлении госохраны – 472 человека, Госслужбе спецсвязи и защиты информации – 839 человек, в ГСЧС – 5 тыс. 164 человека, Генпрокуратуре – 325 человек, Нацполиции – 5 тыс. 745 человек и Государственной фискальной службе – 885 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.

В то же время, этого статуса уже лишены 195 человек.

Теги: #оос #убд #ветераны #ато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

На Донбассе в воскресенье боевики не нарушали "режим тишины", украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

На Донбассе в субботу боевики три раза нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Боевики систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, не пуская на подконтрольные НВФ территории

Боевики с полуночи в субботу обстреляли позиции украинских войск вблизи Павлополя на Донецком направлении - Минобороны

НВФ продолжают нарушать Минские соглашения по отводу тяжелого вооружения, подвергая опасности население

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области, несмотря на снегопады, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения

Новый антирекорд по жертвам на пожарах в Украине установлен на Рождество

СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

В Ташкенте начался суд над бывшим генпрокурором Узбекистана Рашитжоном Кадыровым

В Карпатах во вторник сохраняется значительная опасность схода лавин – ГСЧС

Вывод американских войск из Сирии должен быть как следует спланирован - президент Турции

Советник президента США в Турции обсудит вопросы обеспечения безопасности курдов в Сирии – Помпео

В ДТП на Прикарпатье погибли два человека, шестеро пострадали - полиция

США формируют глобальную коалицию против Ирана – Помпео

Одесские полицейские разоблачили шутников, сообщивших о минировании киевского метро и жилого дома в Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА