События

10:00 08.01.2019

Новый антирекорд по жертвам на пожарах в Украине установлен на Рождество

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Новый антирекорд по жертвам на пожарах в Украине установлен на Рождество

 В Госслужбе Украины по ЧС информируют, что за прошедшие сутки в Украине на пожарах в быту в день Рождества, 7 января, 17 граждан погибли и еще шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести.

"Новый антирекорд установлен в прошедшие сутки в Украине - сразу 17 граждан погибли на пожарах в быту день Рождества - 7 января. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести", - сообщает во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Как отмечают пожарные, именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

"В общем, за первые 8 дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно", - говорится в информации.

В связи с этой трагической статистикой, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

"Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы "101", эвакуации детей, тушение пожара на начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения. Не забывайте рассказывать детям об опасности, которую таит в себе огонь", - призвали в ГСЧС.

Теги: #пожары #жертвы #рождество #гсчс
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