События

09:39 08.01.2019

СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

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СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении своим Департаментом контрразведки 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории государства, на протяжении минувшего, 2018 года.

"71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, было разоблачено Контрразведкой СБУ. Следователями СБУ начато 114 уголовных производств по ст.111 УК Украины (государственная измена)", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года в Департаменте контрразведки СБУ сообщили, что всего за год 46 граждан Украины стали фигурантами 165 уголовных производств по статье о государственной измене, а 10 иностранцев стали фигурантами уголовных производств по статье о шпионаже.

Теги: #спецслужбы #шпионаж #сбу
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