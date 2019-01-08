СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении своим Департаментом контрразведки 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории государства, на протяжении минувшего, 2018 года.

"71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, было разоблачено Контрразведкой СБУ. Следователями СБУ начато 114 уголовных производств по ст.111 УК Украины (государственная измена)", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года в Департаменте контрразведки СБУ сообщили, что всего за год 46 граждан Украины стали фигурантами 165 уголовных производств по статье о государственной измене, а 10 иностранцев стали фигурантами уголовных производств по статье о шпионаже.