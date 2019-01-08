События

08:25 08.01.2019

В Ташкенте начался суд над бывшим генпрокурором Узбекистана Рашитжоном Кадыровым

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В Ташкенте начался суд над бывшим генпрокурором Узбекистана Рашитжоном Кадыровым

 В Ташкенте начался процесс по делу бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова, обвиняемого во взятках и вымогательстве, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Верховном суде республики.

"В Юнусабадском районом суде по уголовным делам начался судебный процесс над Рашитжоном Кадыровым. Заседания будут проходить в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о задержании бывшего генпрокурора республики Р.Кадырова, обвиняемого по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса республики. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным Генпрокуратуры, в рамках уголовного дела против экс-главы ведомства обвинения предъявлены 24 фигурантам, в том числе его сыну Алишеру Кадырову, который был объявлен в международный розыск.

Р.Кадыров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года. До 2017 года был членом Конституционного суда республики.

Теги: #экс_генпрокурор #ташкент #суд #узбекистан
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