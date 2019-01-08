События

08:05 08.01.2019

В Карпатах во вторник сохраняется значительная опасность схода лавин – ГСЧС

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В Карпатах во вторник сохраняется значительная опасность схода лавин – ГСЧС

 Во вторник, 8 января, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Теги: #карпаты #прогноз #украина #лавина
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