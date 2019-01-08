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07:55 08.01.2019

Вывод американских войск из Сирии должен быть как следует спланирован - президент Турции

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Вывод американских войск из Сирии должен быть как следует спланирован - президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что вывод американских войск из Турции должен осуществляться на плановой основе при поддержке и при согласовании с надежными партнерами.

"Президент Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии. Вывод американских войск, однако, должен быть тщательно спланирован и проведен в условиях сотрудничества с надежными партнерами, чтобы обеспечить интересы США, мирового сообщества и сирийского народа", - говорится в статье турецкого президента, опубликованной во вторник в газете Тhe New York Times.

При этом он добавил, что "Турция, обладающая второй по величине регулярной армией среди членов НАТО, является единственной страной, способной выполнить эту задачу".

Р.Т.Эрдоган выступил против скоропалительных выводов об окончательной победе над террористической группировкой "Исламское государство".

"Урок Ирака, где эта террористическая группировка зародилась, заключается в том, что преждевременные заявления о победе и безрассудные действия, которые как правило, активизируются в итоге, создают больше проблем, чем те, которые решаются", - написал турецкий президент.

Он отметил, что, по его мнению, первым шагом должно стать "создание стабилизационных сил с участием боевиков из всех слоев сирийского общества".

"Только такая комплексная структура может служить всем сирийским гражданам и обеспечивать правопорядок в различных частях страны", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Теги: #президент #сша #турция #сирия
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