События

07:15 08.01.2019

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

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Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано...За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Вильный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" -  подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 7 января, четверо боевиков НВФ погибли и двое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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