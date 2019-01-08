Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано...За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Вильный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 7 января, четверо боевиков НВФ погибли и двое получили ранения.