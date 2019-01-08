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06:00 08.01.2019

Советник президента США в Турции обсудит вопросы обеспечения безопасности курдов в Сирии – Помпео

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Советник президента США в Турции обсудит вопросы обеспечения безопасности курдов в Сирии – Помпео

 Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Турции добивается гарантий со стороны Анкары по обеспечению безопасности курдского ополчения в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу CNBC.

По его словам, "посол Болтон будет там сегодня (в понедельник - ИФ) или завтра, чтобы обговорить с турками этот вопрос в свете вывода США войск (из Сирии - ИФ)".

М.Помпео напомнил, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию борьбы против ИГ  после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.

Теги: #сша #турция #курды #консультации
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