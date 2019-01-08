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04:53 08.01.2019

В ДТП на Прикарпатье погибли два человека, шестеро пострадали - полиция

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В ДТП на Прикарпатье погибли два человека, шестеро пострадали - полиция

На автодороге возле села Угрынив Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли 2 человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

"ДТП с летальным исходом произошло возле села Угринов, в котором 6 человек травмированы, 2 – погибли" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции Ивано-Франковской  области.

7 января в селе Угринов, произошло столкновение двух автомобилей марки "Джили" и "Митсубиси".

"В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены 6-х пострадавших. Пассажир автомобиля "Джили" погиб на месте происшествия. Позже в медучреждении погиб водитель "Джили"- отметили в полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Митсубиси" не справился с управлением из-за погодных условий и допустил столкновение другим транспортным средством. На месте работают полицейские.

"Правоохранителями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Продолжаются следственные действия" – подытожили в полиции.

Теги: #прикарпатье #жертвы #дтп #украина
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