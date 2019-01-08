США формируют глобальную коалицию против Ирана – Помпео

Визиты в ряд стран Ближнего Востока, начинающиеся во вторник, являются частью усилий Соединенных Штатов по формированию глобальной антииранской коалиции, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Одним из элементов нынешней поездки является продолжение усилий по созданию коалиции (против Ирана - ИФ), коалиции, в которую войдут страны Персидского залива, Израиль, европейские и азиатские страны по всему миру, те страны, которые понимают, что государство, являющееся крупнейшим в мире спонсором терроризма, должно прекратить свою деятельность", - сказал М.Помпео в интервью телеканалу CNBC перед отлетом с визитами в Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

В ответ на вопрос о том, будут ли США добиваться более жесткого подхода к Ирану со стороны Европы, госсекретарь сказал: "Безусловно. Мне бы хотелось видеть, что весь мир продолжает поддержку усилий Соединенных Штатов и стран Персидского залива, Израиля. Это важная кампания, поскольку революционный характер иранского режима представляют собой угрозу для всего мира".