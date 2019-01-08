Одесские полицейские разоблачили шутников, сообщивших о минировании киевского метро и жилого дома в Одессе

Полицейские Одесской области разоблачили телефонных шутников, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения сообщили о минировании одной из станций киевского метрополитена и жилого дома в Одессе, сообщает одел коммуникации полиции в Одесской области.

"В Овидиопольском районе один из компании подогретых алкоголем мужчин незаметно воспользовался телефоном друга, позвонил на "102" и сообщил, что через два дня взорвется станция столичного метрополитена. Еще один случай "минирования" произошел в городе Белгород-Днестровский. Там неустановленный мужчина, позвонив в полицию, сообщил о заложенной взрывчатке в одном из магазинов города" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в понедельник.

Кроме того в Одессе, выпив лишнего, 35-летняя местная жительница позвонила в полицию и сообщила что собирается взорвать жилой дом.

"Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ оперативно установили личности и местонахождение двух "минеров", а также владельца телефона, с которого было сделано сообщение о заложенной взрывчатке на территории Белгорода-Днестровского. По словам мужчины, он дал свой мобильный случайному прохожему, который и позвонил в полицию. Сейчас личность правонарушителя устанавливается" – рассказали в полиции.

По всем трем случаям возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

"Лицам, совершившим ложные сообщения о минировании, грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет" – подытожили в полиции.