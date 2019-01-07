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22:49 07.01.2019

Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

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Министр иностранных дел и обороны подавшего в отставку и исполняющего текущие дела до парламентских выборов в мае бельгийского правительства Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.

Телеканал RTBF сообщил, что Д.Рейндерс сам подтвердил в понедельник в Брюсселе эту информацию, которую ранее распространил со ссылкой на источники фламандский канал VRT.

"Процедура запущена, я принял решение", - приводит RTBF слова Д.Рейндерса, который при этом отметил, что его кандидатура будет рассматриваться 47 членами Совета Европы и выбор будет сделан в июне текущего года.

Кресло генсека Совета Европы, которое на протяжении двух мандатов занимает норвежец Турбьёрн Ягланд, освобождается 1 октября 2019 года.

Теги: #бельгия #глава #кандидатура #мид
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