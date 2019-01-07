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21:48 07.01.2019

Подозреваемый в убийстве четырех человек в Одесской области задержан – полиция

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Подозреваемый в убийстве четырех человек в Одесской области задержан – полиция

В Измаильском районе Одесской области произошло убийство четырех человек – троих мужчин и женщины, подозреваемый в совершении этого преступления задержан сотрудниками полиции.

Сегодня утром тела троих мужчин и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня в частном доме в одном из сел Измаильского района.

"На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники Главного управления НП в Одесской области и сотрудники прокуратуры. По данному факту Измаильским ОП начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 115 УК Украины (убийство двух или более лиц)"- говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

Позднее, глава полиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил о задержании подозреваемого в данном преступлении.

"Спасибо оперативникам, которые в очередной раз доказали свой профессионализм. Подозреваемый в убийстве четырех жителей Измаильского района задержан. Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия" – написал Д.Головин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Теги: #одесская #жертвы #подозреваемый #украина #задержание
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