События

20:41 07.01.2019

Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

1 мин читать
Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

 Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу в четверг, 10 января, сообщила в понедельник в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - написала она в Twitter.

Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что стена, которую планируется возвести на границе, будет из стали, а не из бетона. Именно из-за разногласий по ее стоимости между демократами и республиканцами произошла приостановка работы части госучреждений в США в конце декабря, поскольку им не удалось согласовать законопроект о бюджете.

Теги: #президент #сша #граница #мексика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп видит необходимость в строительстве стальной, а не бетонной стены на границе с Мексикой

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

Идущий в Черное море большой десантный корабль ВМС США подошел к Стамбулу

В Черное море идет большой десантный корабль ВМС США

В американской администрации следят за ситуацией с задержанием в РФ Пола Уилана - Трамп

Руководитель аппарата Пентагона ушел в отставку

Макрон раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов"

Частичное снятие санкций США с КНДР могло бы ускорить денуклеаризацию - советник президента Южной Кореи

Уход США из Сирии не дает Дамаску право использовать химоружие - Болтон

МИД России сообщило о задержание на территории США гражданина РФ Макаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Ким Чен Ын мог отправиться на поезде в Китай – СМИ

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

Пять дорог Запорожской области закрыты для фур и пассажирских автобусов из-за образования снежных переметов

Украина подала в ЕСПЧ заявление относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Порошенко: Мы не позволим России решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив

Туристы заблудились в горах Закарпатья, проходят спасательные операции, есть жертвы

Крушение судна близ берегов Турции, есть жертвы

Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

Грузинские СМИ сообщают о второй жертве "свиного гриппа" за последние два дня

Погода в ближайшие дни будет морозной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА