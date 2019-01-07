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18:31 07.01.2019

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

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Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования в течении дня понедельника 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, один военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск…Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #украина #ситуация
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