События

17:57 07.01.2019

Пять дорог Запорожской области закрыты для фур и пассажирских автобусов из-за образования снежных переметов

2 мин читать
Пять дорог Запорожской области закрыты для фур и пассажирских автобусов из-за образования снежных переметов

В Запорожской области из-за снегопада ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта на пяти автодорогах и трассах государственного значения, a работники Госслужбы по ЧС области по состоянию на 16.00 понедельника спасли из снежного плена 184 человека.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе автомобильных дорог Запорожской области, в связи с усложнением погодных условий в регионе - снегопадом и ветром до 25 м/с, на автодорогах области образовались опасные для транспорта снежные переметы.

В результате региональным штабом оперативного реагирования принято решение о перекрытии движения для грузовиков и пассажирских автобусов на 5 трассах - М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (от с.Азовское до границы с Донецкой обл.); Т-08-19 Бильмак/М-14/ (от пгт.Бильмак до с.Осипенко); Т-08-21/Н-30/Приморск, (от с.Панфиловка до г.Приморск); М-14 от с.Приазовское до г.Бердянск, а также участок автодороги между г.Бердянск и г.Токмак.

В Службе автомобильных дорог также отметили, что об отмене ограничения движения по дорогам области уведомят дополнительно.

Как сообщила агентству начальник сектора ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, начиная с утра, когда начался снегопад, и по состоянию на 16.00 понедельника, 122 спасателя ГСЧС региона 39 раз выезжали на трассы региона, где с помощью спецтехники вытаскивали автомобили из снежного плена.

В результате, им удалось вызволить из снега 81 автомобиль, 16 из которых - грузовики, 1 карета "скорой помощи", а также 2 маршрутных такси, в которых в общей сложности находились 184 человека.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Запорожской области продлятся еще несколько дней.

Еще по теме

Теги: #дороги #гсчс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

В Тернопольской области шесть человек отравились газом – ГСЧС

ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января

Дороги Украины от снега оперативно чистят 469 единиц спецтехники и 701 спасатель

В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

В Запорожской области возобновлено движение транспорта на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Ограничено движение фур и маршруток по некоторым дорогам Запорожской области

В Хмельницкой области взрывотехники уничтожили артснаряд времен Второй мировой войны

В четверг в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель – ГСЧС

В Харькове горит склад со швейной фурнитурой – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

Украина подала в ЕСПЧ заявление относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Порошенко: Мы не позволим России решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив

Туристы заблудились в горах Закарпатья, проходят спасательные операции, есть жертвы

Крушение судна близ берегов Турции, есть жертвы

Грузинские СМИ сообщают о второй жертве "свиного гриппа" за последние два дня

Погода в ближайшие дни будет морозной

Порошенко призывает церкви мира признать ПЦУ

Филарет: Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет

Предстоятель ПЦУ: Впереди еще много совместной работы для укрепления единства Церкви

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА