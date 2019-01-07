Пять дорог Запорожской области закрыты для фур и пассажирских автобусов из-за образования снежных переметов

В Запорожской области из-за снегопада ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта на пяти автодорогах и трассах государственного значения, a работники Госслужбы по ЧС области по состоянию на 16.00 понедельника спасли из снежного плена 184 человека.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе автомобильных дорог Запорожской области, в связи с усложнением погодных условий в регионе - снегопадом и ветром до 25 м/с, на автодорогах области образовались опасные для транспорта снежные переметы.

В результате региональным штабом оперативного реагирования принято решение о перекрытии движения для грузовиков и пассажирских автобусов на 5 трассах - М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (от с.Азовское до границы с Донецкой обл.); Т-08-19 Бильмак/М-14/ (от пгт.Бильмак до с.Осипенко); Т-08-21/Н-30/Приморск, (от с.Панфиловка до г.Приморск); М-14 от с.Приазовское до г.Бердянск, а также участок автодороги между г.Бердянск и г.Токмак.

В Службе автомобильных дорог также отметили, что об отмене ограничения движения по дорогам области уведомят дополнительно.

Как сообщила агентству начальник сектора ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, начиная с утра, когда начался снегопад, и по состоянию на 16.00 понедельника, 122 спасателя ГСЧС региона 39 раз выезжали на трассы региона, где с помощью спецтехники вытаскивали автомобили из снежного плена.

В результате, им удалось вызволить из снега 81 автомобиль, 16 из которых - грузовики, 1 карета "скорой помощи", а также 2 маршрутных такси, в которых в общей сложности находились 184 человека.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Запорожской области продлятся еще несколько дней.

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