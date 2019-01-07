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16:45 07.01.2019

Украина подала в ЕСПЧ заявление относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

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Украина подала в ЕСПЧ заявление относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Министерство юстиции Украины подготовило и направило заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты захваченных Российской Федерацией украинских военных моряков, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Кто весь Сочельник заканчивает межгосударственное заявление против России о нарушении прав украинских моряков, те Секретариат уполномоченного по ЕСПЧ. Правительство Украины выполнил инструкции Суда и подал 7 января 2019 г. полноценную заявление по делу №55855/18", - написал И.Лищина в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

По его словам, правительство Украины требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018г, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности.

"Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции", - написал замминистра юстиции.

Теги: #азовское_море #рф #еспч #украина #моряки
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