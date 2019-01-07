Крушение судна близ берегов Турции, есть жертвы

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция. Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - написал А.Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

По его словам, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун.

"Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - написал украинский дипломат.

По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь. Оно вышло из российского порта Азова.