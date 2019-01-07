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14:22 07.01.2019

Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

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Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

В связи со сложными погодными условиями с 6.00 понедельника было ограничено движение транспортных средств на автодорогах в Запорожской и Донецкой областей, сообщает Патрульная полиция Украины.

"По состоянию на 13.00 ограничено движение большегрузного и маршрутного транспорта на территории: Запорожской области: автодорога М-14 "Одесса-Новоазовск" (с 475-го по 557-й километр); автодорога М-30 "Васильевка-Бердянск" - от г.Токмак до с.Азовское и от с.Азовское - до с.Дмитровка (45км -143 км)", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук.

Кроме того, движение для всего транспорта ограничено на территории Запорожской области - автодорога М-14 "Одесса-Новоазовск" от пгт.Приазовское до с.Азовское.

Также ограничено движение для всего транспорта на территории Донецкой области: автодорога Т-0803 "Запорожье-Мариуполь" между пгт. Никольское Волновахского района и с.Новокрасновка.

"Призываем водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. А также ограничить поездки по указанным отрезкам автодорог и выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

Теги: #дороги #погода
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